José Jerí brindará declaración por caso ‘Chifagate’ ante la Fiscalía en Palacio de Gobierno

Presidente recibirá a los miembros del Ministerio Público para dar su versión sobre las reuniones con los empresarios chinos.

En medio de las mociones de vacancia que se han corrido por el Congreso debido a las reuniones irregulares de José Jerí con empresarios chinos en el denominado caso ‘Chifagate’, el presidente recibirá en Palacio de Gobierno este viernes 30 de enero a miembros de la Fiscalía, quienes recogerán su declaración por el hecho en el que está involucrado.

De acuerdo a los abogados penalistas, Romy Chang y Carlos Caro, el Ministerio Público podría solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones de Jerí Oré, quien días atrás hizo énfasis a ese punto y se mostró a favor de que pueda realizarse.

En conversación con Panamericana Televisión, el abogado del jefe de Estado, Ricardo Caldas, reveló que su patrocinado está dispuesto a colaborar en las indagaciones de la entidad de justicia, asegurando que su cliente nunca favoreció a nadie con contrataciones.

Por otro lado, debido a las investigaciones contra el empresario chino Zhihua Yang, el Ministerio de Energía y Minas (Minam), rechazó la ampliación del pedido de una obra de hidroeléctrica en la ciudad de Abancay, por la que se pedía un plazo de tres años.

PIDEN SALIDA DE JOSÉ JERÍ DEL GOBIERNO

Ante las mociones de vacancia presentadas contra José Jerí, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato a la presidencia, César Acuña, exigió la salida del mandatario de Palacio de Gobierno. Además, Acuña Peralta reveló que los congresistas de su bancada ya están informados de la solicitud; sin embargo, dependerá de cada legislador.