Elecciones 2026: ¿Cómo será el debate presidencial con 36 candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el primer debate presidencial con miras a los comicios de 2026 se realizará entre el 23 y el 30 de marzo, antes de Semana Santa, como parte del proceso electoral que cuenta actualmente con 36 aspirantes al sillón presidencial.

Roberto Burneo, representante del JNE, informó que la entidad ya viene desplegando toda la logística necesaria, aunque aún quedan algunos ajustes por concretar. Ante la gran cantidad de candidatos, el organismo electoral ha planteado organizar ciclos de debate divididos por grupos, de modo que los postulantes puedan confrontar propuestas de manera ordenada. Para ello, el JNE prevé una semana de debates segmentados y ya ha cursado notificaciones a las distintas agrupaciones políticas.

DEBATES MASIVOS EN EL PAÍS

No es la primera vez que se realizan debates masivos en el país. Durante las elecciones generales de 2021 participaron 18 candidatos, distribuidos en tres fechas con seis postulantes por jornada. Para el especialista en temas electorales José Tello, estos espacios son fundamentales para la democracia. “La idea es intercambiar ideas respecto a lo que se quiere hacer por el país y polemizar, y eso es importante también: la polémica que se pueda dar entre candidatos de diversas posiciones”, señaló.

En la historia reciente del Perú, varios debates han quedado grabados en la memoria colectiva y, en algunos casos, han influido directamente en el rumbo de las preferencias electorales. Enfrentamientos como los protagonizados por Alan García y Ollanta Humala, o Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, marcaron hitos en campañas pasadas. Asimismo, Tello recordó debates emblemáticos como el de Bedoya Reyes contra Cornejo Chávez, así como el recordado encuentro entre Castañeda y Andrade en Manchay, que terminó cambiando el curso de unas elecciones municipales.