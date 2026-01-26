Elecciones 2026: ONPE publicará lista de miembros de mesa este 29 de enero

Este 29 de enero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicará la lista de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para el proceso electoral de este año. Para ello, el organismo ya inició el proceso de preselección a nivel nacional.

Cada mesa de sufragio está conformada por aproximadamente 300 electores, de los cuales, tras una evaluación previa, solo 25 quedan habilitados como posibles integrantes. De este grupo, se sorteará a nueve personas por mesa: tres miembros titulares y seis suplentes, una medida adoptada debido a los altos niveles de ausentismo registrados en elecciones anteriores.

El vocero de la ONPE, Franz Paz Retuerto, informó que se instalarán alrededor de 91 mil mesas en todo el país y que en cada una se ha preseleccionado a 25 ciudadanos. Precisó además que el día de la votación los nueve sorteados deberán presentarse en su centro de votación a las 6 de la mañana para firmar el padrón de asistencia; de no hacerlo, serán sancionados con una multa de 275 soles.

CAPACITACIONES

Ante la complejidad de la cédula de votación prevista para este proceso, la ONPE anunció que realizará capacitaciones en diversas fechas para instruir a los miembros de mesa. Paz Retuerto señaló que el personal de la institución, identificado como “chalecos azules”, brindará información permanente y acompañamiento a los ciudadanos seleccionados.

Asimismo, se informó que el horario de votación variará respecto a comicios anteriores: las mesas abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde. Los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa recibirán una compensación económica de 120 soles y tendrán derecho a solicitar un día libre en su centro de trabajo, a elección del beneficiario. Los electores podrán verificar si fueron designados como miembros de mesa, titulares o suplentes, ingresando a la página web de la ONPE a partir de este viernes 29 de enero.