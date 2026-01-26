Congresista Kira Alcarraz protagoniza nuevo altercado durante intervención policial en San Borja

La congresista Kira Alcarraz volvió a quedar en el centro de la atención pública tras verse involucrada en un incidente con efectivos de la Policía Nacional durante una intervención vehicular registrada la madrugada del sábado en el distrito de San Borja.

De acuerdo con información proporcionada por la Defensoría de la Policía, la parlamentaria se encontraba como copiloto en una camioneta que fue intervenida por personal de la comisaría del sector, luego de que los agentes detectaran presunto aliento alcohólico en el conductor. Según la versión policial, el joven que manejaba el vehículo se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Durante el procedimiento, la congresista cuestionó la intervención y se opuso inicialmente a entregar la llave del vehículo, lo que generó un intercambio verbal con los efectivos. En registros audiovisuales difundidos posteriormente se observa a la parlamentaria discutiendo con los agentes y expresando su desacuerdo con la actuación policial.

HABLA REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DE LA PNP

El general en retiro Máximo Ramírez, representante de la Defensoría de la Policía, indicó que Alcarraz habría solicitado que no se realice la intervención argumentando la ausencia de alcoholímetro. Finalmente, ambos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la comisaría de San Borja. La Policía confirmó que el conductor dio positivo al dosaje etílico, por lo que fue detenido y posteriormente liberado tras pagar la multa correspondiente. Además, se le impuso la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de tres años.