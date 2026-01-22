Elecciones 2026: ¿Habrá comicios pese a la crisis política por el caso José Jerí?

Luego de conocerse el caso de las reuniones irregulares que involucran al presidente José Jerí, lo cual ha costado que diversas bancadas presentaran mociones de vacancia, la interrogante que ha surgido entre los ciudadanos es cómo se realizarán las elecciones generales del 12 de abril, teniendo en cuenta la crisis política que involucra al mandatario.

Ante esta situación, el abogado especialista en derecho electoral Juan Manuel Villalobos se pronunció sobre el tema y enfatizó que una presunta salida de Jerí Oré del Gobierno no pondría en peligro los comicios, ya que los órganos electorales no dependen del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el analista político César Campos aseguró que la solicitud de censura contra José Jerí beneficiaría a los aspirantes que buscan un puesto en el Estado este 2026, ya que intentan quedar bien parados ante la población y así obtener el apoyo en las elecciones.

MOCIONES DE VACANCIA CONTRA JOSÉ JERÍ

En medio del escándalo por las reuniones irregulares de José Jerí con empresarios chinos, diversas bancadas del Congreso presentaron mociones de vacancia; sin embargo, desde Fuerza Popular enfatizaron que no apoyarán ninguna de las iniciativas parlamentarias.