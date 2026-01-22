Kira Alcarraz: Fiscalía abre investigación contra congresista por presunta agresión a trabajador del SAT

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarraz por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, con la agravante de ser funcionaria pública. El Ministerio Público dispuso un plazo de seis meses para realizar las diligencias correspondientes y determinar posibles responsabilidades.

SOBRE EL HECHO

El caso está vinculado a una denuncia presentada por un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien se encontraba cumpliendo funciones durante una intervención al vehículo de la parlamentaria. Según el reporte, el trabajador ejecutaba una orden de captura vehicular emitida por la entidad.

El hecho ocurrió el pasado 5 de enero en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con la denuncia, durante el procedimiento la congresista habría interferido en la labor del funcionario, impidiendo que se concrete la intervención.

Asimismo, el denunciante señaló que la parlamentaria presuntamente le habría propinado golpes en el rostro, además de arrebatarle su teléfono celular y amenazarlo con que perdería su trabajo si continuaba con la intervención.