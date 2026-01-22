Martín Vizcarra fue operado tras presentar complicaciones renales

El expresidente Martín Vizcarra fue sometido este miércoles a una intervención quirúrgica debido a complicaciones renales y permanece hospitalizado bajo vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó la entidad a través de un comunicado oficial.

La intervención quirúrgica se realizó durante el desarrollo de una audiencia judicial en la que se evaluaba el pedido de suspensión de la pena de 14 años de prisión que afronta Vizcarra por el caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”, proceso que se encuentra en curso.

EXMANDATARIO SE PRONUNCIA

A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario difundió un mensaje en el que informó que la operación en el riñón derecho se realizó con éxito, pero que había perdido el riñón izquierdo.

"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento", escribió Vizcarra.