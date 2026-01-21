Gobierno de José Jerí aún no presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

En medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, el Gobierno de José Jerí aún no ha presentado el anunciado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pese a que su difusión fue reiterada en distintas fechas por el propio mandatario. Desde diciembre de 2025, Jerí señaló en varias actividades oficiales que el documento sería presentado durante los primeros días de enero de 2026, como parte de una nueva estrategia para enfrentar el avance del crimen.

El 1 de diciembre, durante una actividad en Chincha, el presidente indicó que el plan sería presentado dentro de los primeros 15 días de enero. Posteriormente, el 5 de enero, reiteró que el Gobierno asumía un firme compromiso con la ciudadanía y que en los días siguientes se daría a conocer el nuevo plan nacional. Sin embargo, el 8 de enero, desde Ica, Jerí modificó su discurso al señalar que los resultados del estado de emergencia se presentarían uno o dos días antes de la difusión del plan.

A pesar de estos anuncios, enero está por concluir sin que se conozca oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ni un balance detallado del estado de emergencia. Esta situación ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. El exviceministro de Justicia, Leonardo Caparrós, sostuvo que existe una falta de coherencia en la gestión gubernamental, al haberse impulsado medidas y normas sin contar previamente con un plan integral que las respalde.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL INPE

A este escenario se suma la reciente renuncia del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, considerada una figura clave dentro de la estrategia del Ejecutivo. Caparrós señaló que su gestión estuvo marcada por acciones de alto impacto mediático, como las visitas a penales, pero sin una planificación estructural ni respaldo presupuestal.