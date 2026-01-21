José Jerí anuncia que solicitará levantamiento de sus comunicaciones en los próximos días

Tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por las reuniones no registradas con empresarios chinos, el presidente de la República, José Jerí, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que pondrá a disposición el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su teléfono.

“Voy a ponerlo a disposición, pero teniendo en consideración que el presidente maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con la integridad del país, porque el presidente recibe información de primera mano. Eso no significa que me esté negando”, declaró ante los medios de comunicación.

Consultado sobre los ingresos múltiples a Palacio de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, empresario chino investigado por presuntos delitos ambientales, así como sobre su participación en la reunión extraoficial con el empresario Zhihua Yang, realizada el 26 de diciembre de 2025, el jefe de Estado se pronunció sobre las versiones difundidas en torno a ese encuentro.

“Estaba ayudando a servir las cosas. No dije que era mesero y no dije que no sabía hablar español, sino que no hablaba mucho”, señaló el mandatario, en referencia a su presencia durante dicha reunión. Finalmente el mandatario no respondió más preguntas a la prensa y se retiró.