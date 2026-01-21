Los posibles escenarios ante una eventual censura al presidente José Jerí

El futuro político del presidente José Jerí podría definirse en los próximos días, en medio de los cuestionamientos surgidos por reuniones no registradas con empresarios chinos. De prosperar una iniciativa en el Congreso para que deje el máximo cargo del Estado, el mecanismo que se aplicaría sería una moción de censura, debido a que Jerí ejerce la Presidencia de la República de manera interina en su condición de presidente del Parlamento.

ESCENARIOS POLÍTICOS

El abogado y experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi explicó que, para retirar a Jerí del cargo, corresponde presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso o únicamente contra su presidente. Detalló que cualquiera de los 130 congresistas puede presentar la moción, la cual debe ser debatida en el Pleno tras escuchar los descargos correspondientes, y que su aprobación requiere mayoría simple de los parlamentarios presentes.

El especialista precisó además que la figura de la vacancia presidencial solo se aplica a quienes fueron elegidos mediante plancha presidencial. En ese sentido, aclaró que, en caso de una censura, Jerí no podría ser reemplazado automáticamente por el primer vicepresidente del Congreso, sino que se tendría que elegir a un nuevo presidente del Parlamento, quien asumiría de manera interina la Presidencia de la República.

No obstante, Rospigliosi advirtió que el receso parlamentario representa un obstáculo para una eventual censura, ya que la legislatura se reanuda en marzo. Sin embargo, señaló que, de existir voluntad política, podría convocarse a una legislatura extraordinaria con al menos 72 firmas.