Indecopi resuelve levantar prohibición de venta al por mayor en el Centro Histórico

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado oficial luego que se conociera que dos días después de la visita del presidente José Jerí al local Market Capón, propiedad del empresario Zhihua Yang, la entidad habría adoptado una decisión que favoreció a dicho empresario.

Al respecto, Indecopi rechazó cualquier afirmación que sugiera un beneficio indebido a una persona o empresa específica. Según precisó la institución, la Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), declaró en primera instancia la existencia de barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Indecopi aclaró que dicho pronunciamiento no analizó ni resolvió un caso particular e informó que la resolución aún no se encuentra en ejecución, debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para presentar un recurso de apelación.

REPRESENTANTE DE LA MML SE PRONUNCIA

Al respecto la gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariella Falla Chanamé, rechazó cualquier tipo de injerencia por parte de alguna autoridad para revertir la clausura del mencionado local. Finalmente, indicó que de comprobarse que existió una venta durante el tiempo de clausura del negocio, se iniciará un proceso sancionador contra la empresa.