José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: ¿Cuántas veces lo visitaron en Palacio de Gobierno?

En medio de la polémica que ha surgido en los últimos días por la reunión que sostuvieron José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en un local de Lima, la Fiscalía decidió iniciar diligencias por investigación preliminar contra el mandatario y el ciudadano oriental.
LLEGADA DE EMPRESARIOS CHINOS A PALACIO DE GOBIERNO
Durante esta polémica, un equipo de Panamericana Televisión accedió al cuadro de visitas que llegaron en los últimos meses a Palacio de Gobierno y descubrió que en 38 oportunidades empresarios asiáticos acudieron a conversar con el presidente.
En la información compartida, se pudo conocer que, en el último mes del 2025, del total de visitas, más del 70% sucedieron en diciembre, lo cual podría causarle el cese del cargo a José Jerí, debido a que diversas bancadas del Congreso están tramitando una moción de vacancia.
Cabe mencionar que, en medio de la polémica, el abogado y postulante al Congreso con Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, Elio Riera asumirá la defensa legal del empresario Zhihua Yang.