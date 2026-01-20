José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: ¿Cuántas veces lo visitaron en Palacio de Gobierno?

Ciudadanos asiáticos se juntaron con el presidente. Diciembre fue el mes en el que se registraron más encuentros.

En medio de la polémica que ha surgido en los últimos días por la reunión que sostuvieron José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en un local de Lima, la Fiscalía decidió iniciar diligencias por investigación preliminar contra el mandatario y el ciudadano oriental.

LLEGADA DE EMPRESARIOS CHINOS A PALACIO DE GOBIERNO

Durante esta polémica, un equipo de Panamericana Televisión accedió al cuadro de visitas que llegaron en los últimos meses a Palacio de Gobierno y descubrió que en 38 oportunidades empresarios asiáticos acudieron a conversar con el presidente.

En la información compartida, se pudo conocer que, en el último mes del 2025, del total de visitas, más del 70% sucedieron en diciembre, lo cual podría causarle el cese del cargo a José Jerí, debido a que diversas bancadas del Congreso están tramitando una moción de vacancia.

Cabe mencionar que, en medio de la polémica, el abogado y postulante al Congreso con Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, Elio Riera asumirá la defensa legal del empresario Zhihua Yang.