Elecciones 2026: 91 parlamentarios del actual Congreso buscan ser reelegidos

Un total de 91 de los 130 congresistas del actual periodo parlamentario han decidido postular nuevamente para continuar en el cargo por cinco años más. De este grupo, 57 buscan un escaño en el Senado, mientras que el resto aspira a integrar la Cámara de Diputados. Esta intención de reelección se da en un contexto de baja aprobación ciudadana del Parlamento y pese a que varios de estos legisladores respaldaron en su momento la eliminación de la reelección.

El intento de permanencia en el Congreso se produce, además, en medio de cuestionamientos por los beneficios económicos del cargo. Un congresista percibe un sueldo bruto mensual de 27,217 soles, que incluye remuneración, asignación por función congresal y apoyo logístico para la semana de representación. En un periodo de cinco años, estos ingresos superan el millón ochocientos mil soles, sin considerar que los salarios de los senadores serían mayores.

MAITE VIZCARRA

Sobre este escenario, la analista política Maite Vizcarra señaló que se trata de un Congreso “altamente deslegitimado”, marcado por escándalos y cuestionamientos internos, y consideró que la intención de reelección responde a los beneficios y oportunidades que ofrece el cargo. En tanto, el analista César Campos indicó que, pese al elevado número de postulantes a la reelección, históricamente solo entre el 17 % y 18 % de los congresistas que lo intentan logra mantenerse en el Parlamento.

Especialistas en temas electorales recordaron que en el Perú rige el sistema de voto preferencial, mediante el cual los ciudadanos pueden elegir a candidatos específicos dentro de una lista partidaria. Sin embargo, solo el 38 % de los electores hace uso de esta herramienta. Según el especialista en derecho electoral José Naupari, el voto por el partido define cuántos escaños obtiene una agrupación, mientras que el voto preferencial determina quiénes acceden finalmente a la representación, lo que podría influir en el futuro de los actuales parlamentarios que buscan continuar en el poder.