Rafael López Aliaga propone invertir en inteligencia policial para combatir criminalidad

Durante su visita a la región Áncash, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que en un eventual gobierno suyo se pondrá énfasis en la inteligencia policial como eje central para combatir la delincuencia y la extorsión. El exalcalde de Lima anunció que destinaría 1,200 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional con sistemas de interceptación legal y geolocalización que permitan identificar y capturar de inmediato a los responsables de llamadas extorsivas.

Según explicó, esta inversión permitiría actuar en flagrancia contra los delincuentes, ubicando el origen de las comunicaciones ilícitas y ejecutando operativos policiales inmediatos. En ese sentido, López Aliaga sostuvo que la lucha contra el crimen debe centrarse en la tecnología y la inteligencia antes que en medidas improvisadas, a fin de desarticular las organizaciones criminales que operan en el país.

En el ámbito educativo, el líder de Renovación Popular planteó dotar de mayor tecnología a los colegios públicos y se comprometió a entregar tablets a los estudiantes. Indicó que este modelo permitiría reducir gastos en libros físicos y aseguró que los dispositivos contarían con contenido educativo digital ya desarrollado, el cual se comprometió a donar al Ministerio de Educación.

RESPONDIÓ A CUESTIONAMIENTOS

De otro lado, López Aliaga negó tener deudas pendientes con la Sunat. Finalmente, se refirió a la decisión del Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró improcedente la lista de candidatos al Senado de Renovación Popular en esa circunscripción, lo que dejaría fuera de carrera a la congresista Patricia Chirinos, aunque el partido aún puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones.