Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales que lideran la intención de voto, según CPI

Una reciente encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) ubica al candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en el primer lugar de las preferencias electorales con un 13.6 % de intención de voto. En los siguientes puestos aparecen Keiko Fujimori con 7.1 % y Mario Vizcarra con 4.4 %, según los resultados del estudio.

De acuerdo con el gerente general de CPI, Omar Castro, el crecimiento de López Aliaga se ha registrado principalmente en el sur del país, una zona que históricamente ha mostrado mayor afinidad por opciones de izquierda. Castro explicó que el avance del exalcalde de Lima estaría vinculado a un discurso que incorpora temas como la crítica a los grupos de poder, el rol del Estado en la economía popular y la problemática de la pobreza, lo que ha permitido captar respaldo en ese sector del electorado.

No obstante, el representante de CPI señaló que el grupo que actualmente lidera la encuesta es el de los indecisos, que alcanza el 30.5 % de los consultados. A este porcentaje se suma un 18.8 % de personas que manifestaron su intención de votar en blanco o viciado. Según Castro, este bloque de electores será determinante para definir quiénes pasarán a una eventual segunda vuelta.

TIPO DE GOBIERNO

La encuesta también evaluó la expectativa ciudadana sobre el tipo de gobierno que debería tener el país. Los resultados indican que un 28.4 % de los encuestados prefiere un gobierno de derecha moderada, mientras que un 28.1 % se inclina por una opción de centro. El estudio fue aplicado a una muestra de 1,200 personas a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales, y presenta un margen de error de 2.8 %, con un nivel de confianza del 95.5 %.