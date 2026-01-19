Fiscalía inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí

La situación política y legal del presidente de la República, José Jerí, podría agravarse en los próximos días. Desde el Congreso de la República se viene impulsando una moción de vacancia presidencial debido a sus cuestionadas reuniones con empresarios chinos, iniciativa que ya cuenta con 14 firmas de las 26 necesarias para ser presentada formalmente ante el Pleno.

Las reacciones en el Parlamento han sido diversas. El legislador Segundo Montalvo, de Perú Libre, señaló que no respalda la vacancia y pidió que la ciudadanía saque sus propias conclusiones, aunque advirtió que los presuntos actos de corrupción no pueden ser pasados por alto. Desde otros sectores, sin embargo, consideran que el mandatario debe asumir responsabilidades políticas.

El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, sostuvo que José Jerí debería dar un paso al costado por falta de transparencia en el ejercicio del cargo. A su turno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó la conducta del jefe de Estado y pidió que brinde explicaciones ante la Comisión de Fiscalización, aunque se mostró en contra de una vacancia.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

En paralelo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que se inició una investigación preliminar contra el presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Desde Palacio de Gobierno informaron que José Jerí ha manifestado su voluntad de colaborar con la justicia y de acudir a la Comisión de Fiscalización cuando sea convocado.