Las versiones del presidente José Jerí sobre su reunión con empresario chino

Las reuniones sostenidas fuera de Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang continúan generando cuestionamientos y reacciones en el ámbito político. Inicialmente, el mandatario justificó dichos encuentros señalando que estaban relacionados con la coordinación de actividades por el Día de la Amistad Perú–China, previsto para el 1 de febrero, en el marco de la relación comercial entre ambos países.

Sin embargo, dos días después, Jerí indicó que se trató de actividades privadas y precisó que no convocó una reunión oficial. Posteriormente, en un pronunciamiento difundido en redes sociales durante la madrugada del último domingo, el presidente reveló que en el encuentro del 26 de diciembre también estuvo presente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto con su escolta, información que no había sido mencionada previamente ante los medios. En ese mismo mensaje, el jefe de Estado descartó cualquier tipo de tratativa irregular con el empresario Zhihua Yang y aseguró que no recibió solicitudes de apoyo o intermediación. Añadió que, de haberse producido algún pedido indebido, habría cortado todo vínculo con el empresario.

No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló en una entrevista que existe la posibilidad de que en dichas reuniones se hayan formulado requerimientos, aunque sostuvo que el presidente no accedió a ellos. Álvarez también consideró que Jerí pudo haber sido víctima de una “trampa”, al señalar que las grabaciones difundidas provendrían del entorno del empresario y habrían sido filtradas de manera progresiva para perjudicar al mandatario.

ENCUESTA

En medio de esta controversia, una encuesta de la empresa CPI reveló una caída en la aprobación del presidente José Jerí, que pasó de 52 % en noviembre de 2025 a 44.3 % en enero de 2026, lo que representa una disminución de 7.7 puntos porcentuales. Según la encuestadora, este descenso estaría relacionado con el impacto generado por la difusión de las reuniones y la percepción ciudadana sobre el manejo del caso.