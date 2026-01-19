Defensa de empresario chino descarta irregularidades en reuniones con presidente Jerí: “Son amigos”

Crecen los cuestionamientos contra el presidente de transición José Jerí por las reuniones no oficiales sostenidas con el empresario chino Zhuhua Yang, situación que ha puesto a su gestión en el ojo público y político. Aunque Jerí pidió disculpas mediante un video difundido la madrugada del domingo, desde el Congreso ya se han planteado mociones de vacancia en su contra.
Ante esta controversia, el abogado de Zhuhua Yang, Edwin de la Cruz Ponce, habló en exclusiva para Panamericana Televisión y negó que las reuniones hayan sido clandestinas o irregulares. Según sostuvo, no existió ningún encuentro oculto entre el mandatario y el empresario chino.
“Existe una relación de amistad entre el presidente y mi patrocinado. Hay videos donde el señor lo visita, incluso han cenado juntos, no hay ningún hecho irregular”, afirmó el abogado, descartando cualquier conducta ilegal o indebida.
De la Cruz precisó que actualmente Zhuhua Yang no mantiene ningún vínculo con el Gobierno de José Jerí, reiterando que ambos se conocen desde antes de que el mandatario asumiera funciones. Añadió que esta amistad explicaría las visitas y reuniones captadas recientemente.
“La amistad entre el presidente y el señor Zhuhua viene desde el 2023, antes de que asumiera funciones en Palacio. Son amigos y no tendría nada de malo que se reúnan nuevamente”, señaló el letrado, rechazando cualquier suspicacia sobre estos encuentros.
ABOGADO DESCARTA VÍNCULOS CON CONCESIÓN HIDROELÉCTRICA
Finalmente, el abogado negó que estas reuniones tengan relación con la concesión de una hidroeléctrica en Apurímac que involucra al empresario chino. Aseguró que no existe ningún acto irregular y que el proyecto se encuentra retrasado únicamente por conflictos con la comunidad, descartando favoritismos o gestiones indebidas.