Estos son los posibles candidatos a la alcaldía de Lima

Todavía faltan nueve meses para las elecciones regionales y municipales, pero el escenario político en Lima comienza a moverse. Algunas figuras públicas y autoridades en funciones se asoman como posibles candidatos a la alcaldía de la capital, en medio de un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y el tráfico.

Entre los nombres que comienzan a sonar figura Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, así como Francis Allison, actual alcalde de Magdalena, y Carlos Bruce, quien hoy lidera la municipalidad de Santiago de Surco. A ellos se suma Sofía Franco, exconductora de televisión que busca dar la sorpresa incursionando en la política.

En esta lista también aparecen Susel Paredes, actual congresista de la República, así como Renzo Reggiardo, quien actualmente se encuentra al frente del sillón municipal, y Alberto Tejada, exalcalde de San Borja, quien registra experiencia en gestión local. Todos ellos representan perfiles diversos que podrían disputar las elecciones.

DESAFÍOS DEL NUEVO ALCALDE

Según la última encuesta de Ipsos, los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el tráfico vehicular y la inseguridad ciudadana, temas que marcarían la agenda electoral en la capital. En ese sentido, quienes busquen llegar a la alcaldía de Lima deberán presentar propuestas concretas para enfrentar estos desafíos estructurales.