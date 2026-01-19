Abogado de Zhihua Yang niega trampa contra José Jerí tras reunión no oficial

24 Horas edición de mediodía presentó una entrevista exclusiva con el abogado del empresario chino Zhihua Yang, en medio de la controversia generada por la reunión no registrada que su patrocinado sostuvo con el presidente interino José Jerí. Durante la conversación, el letrado rechazó las versiones del Ejecutivo que sugieren una maniobra para perjudicar al mandatario y defendió la legalidad de las actuaciones del empresario.

El abogado cuestionó directamente las declaraciones del premier, Ernesto Álvarez, quien deslizó la hipótesis de una supuesta emboscada política contra el jefe de Estado. “Es una especulación fuera de la realidad”, sostuvo, al tiempo que subrayó el perfil empresarial de Yang: “Toda vez que un empresario exitoso no puede hacer comportamiento de lo que dijo el premier. El señor es un empresario exitoso reconocido por la comunidad china”.

Defensa niega irregularidades y rechaza intereses con el Estado

Respecto a los cuestionamientos sobre la naturaleza del encuentro y una eventual falta de protocolo, la defensa afirmó que existe una lectura equivocada del caso. “Hay un desconocimiento”, indicó el abogado, y precisó que Yang no mantiene vínculos contractuales directos con el Estado. “Si ustedes han investigado, el señor ha sido subcontratista y no tiene conexión de contrataciones directas. Mal haríamos al decir que tiene interés en beneficiarse del Estado”, añadió.

Finalmente, el representante legal remarcó que cualquier evaluación sobre la forma en que se comunicó o registró la reunión corresponde al ámbito gubernamental. “En estos casos ya sería responsabilidad de la oficina de comunicaciones de Palacio de Gobierno (…) por parte del señor Zhihua Yang no hay nada irregular”, señaló. También recordó que el empresario “ha colaborado con la policía durante la pandemia”, como parte de su defensa ante los cuestionamientos públicos.