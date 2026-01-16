Elecciones 2026: JNE mantiene en carrera a Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, continúen en la contienda rumbo a las Elecciones Generales 2026, luego de emitir resoluciones que declararon infundadas las tachas presentadas en su contra, despejando así el panorama electoral a pocos meses de los comicios.

En el caso de Mario Vizcarra, el Pleno del JNE declaró fundada la apelación interpuesta contra la tacha que había impedido inicialmente su candidatura y revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que lo había excluido por registrar una condena por el delito de peculado. Tras evaluar los argumentos legales y electorales del expediente, el máximo organismo electoral determinó habilitar su participación en el proceso.

Tras conocer la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, Mario Vizcarra, candidato presidencial por Perú Primero, brindó declaraciones a este medio y aseguró que nunca perdió la esperanza. “Hoy se ha demostrado que no todo está perdido, que la democracia sale fortalecida y que uno de los poderes electorales ha dado una muestra de independencia, fallando a nuestro favor”, señaló.

Asimismo, indicó que la decisión representa un acto de justicia no solo para su candidatura, sino también para miles y millones de peruanos que tienen la libertad de elegir en las urnas al partido y a los candidatos que representan sus convicciones. “Nunca perdimos la esperanza”, reiteró.

JNE RATIFICA CANDIDATURA DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

El Jurado Nacional de Elecciones también ratificó la permanencia de Rafael López Aliaga en la contienda presidencial, luego de rechazar las apelaciones presentadas por dos ciudadanos que buscaban revertir la decisión inicial que desestimó la tacha en su contra, permitiendo que el exalcalde de Lima mantenga su habilitación como candidato.

Con estas resoluciones, ambos postulantes quedan oficialmente habilitados para participar en las elecciones generales programadas para el 12 de abril, mientras el JNE informó que las resoluciones completas, con su debida fundamentación, serán publicadas en los próximos días tras culminar el procedimiento administrativo correspondiente.