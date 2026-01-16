Elecciones 2026: doble valla electoral pone en riesgo la permanencia de 39 partidos políticos

De cara a las Elecciones Generales 2026, los partidos políticos deberán cumplir exigentes requisitos para mantener su inscripción vigente. Entre las condiciones indispensables figura alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional, además de obtener representación mínima en el nuevo Congreso bicameral, según explicó Omar Awapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

Awapara detalló que la norma exige cumplir dos criterios de manera simultánea: el porcentaje de votos y la presencia parlamentaria. En el caso del Senado, conformado por 60 miembros, cada partido deberá lograr al menos tres senadores; mientras que en la Cámara de Diputados, integrada por 130 legisladores, se requerirá un mínimo de siete representantes. Especialistas advierten que el voto congresal tendrá un peso determinante para superar la valla electoral.

"DOBLE VALLA ELECTORAL"

El escenario se vuelve aún más complejo debido a la denominada “doble valla electoral”, que dificulta la permanencia de las 39 organizaciones políticas inscritas para estos comicios. De acuerdo con un estudio de Ipsos elaborado para Transparencia, solo entre dos y cinco partidos políticos lograrían mantener su inscripción, con una probabilidad cercana al 70 %, tomando en cuenta patrones electorales previos y las nuevas exigencias del sistema bicameral.

No obstante, Awapara precisó que las agrupaciones que no superen la valla electoral aún podrán participar en las elecciones regionales y municipales de octubre, manteniendo su inscripción hasta fines de 2026. Asimismo, no descartó un escenario sorpresivo similar al de comicios anteriores, en los que candidatos con bajo respaldo inicial lograron crecer rápidamente en la recta final, como ocurrió con Pedro Castillo, dejando abierta la posibilidad de resultados inesperados.