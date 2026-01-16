López Aliaga propone expulsión de extranjeros irregulares: "Los vamos a llevar en barco"

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa en la región Tumbes, donde habló sobre sus propuestas de Gobierno en caso logre ganar las Elecciones Generales de este año.

En diálogo con la prensa, el también exalcalde de Lima Metropolitana propuso la expulsión de todos los extranjeros en situación irregular en nuestro país, en su mayoría venezolanos, a través de barcos.

"Que al 28 de julio de este año no estén con sus papeles en regla, los vamos a llevar en barco a la Venezuela libre que se está dando en estos momentos", manifestó López Aliagas.

¿CUÁNTOS VENEZOLANOS HAY EN PERÚ?

Cabe precisar que, según cifras oficiales, actualmente un millón 600 mil venezolanos se encuentran radicando en el Perú, sin embargo, de dicha cifra, casi el 50% estaría en situación irregular, sin sus papeles en regla.