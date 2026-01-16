Solo seis partidos superarían la valla electoral en 2026, según expertos

Serán 35 los partidos políticos que competirán en las Elecciones Generales de 2026, presentando candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral (Senado y Cámara de Diputados) y el Parlamento Andino.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si todos lograrán superar la valla electoral. Como se sabe, los partidos deben alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos para mantener su inscripción. Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla señaló que como máximo seis partidos políticos podrían llegar a ese porcentaje.

Es importante precisar que los próximos comicios marcarán el retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República, el cual estará conformado por 130 diputados y 60 senadores.

OTRA MANERA DE SUPERAR LA VALLA ELECTORAL

Otra forma de superar la valla electoral es alcanzar el 5 % de los escaños en alguna de las cámaras. Es decir, un partido deberá obtener al menos seis curules en la Cámara de Diputados o tres escaños en el Senado para conservar su representación.