24 Horas Edición Medio Día

16/01/2026

Solo seis partidos superarían la valla electoral en 2026, según expertos

Un total de 35 partidos políticos participarán en las Elecciones Generales de 2026, aunque solo una minoría lograría superar la valla electoral y no perder su inscripción.



Serán 35 los partidos políticos que competirán en las Elecciones Generales de 2026, presentando candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral (Senado y Cámara de Diputados) y el Parlamento Andino.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si todos lograrán superar la valla electoral. Como se sabe, los partidos deben alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos para mantener su inscripción. Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla señaló que como máximo seis partidos políticos podrían llegar a ese porcentaje.

Es importante precisar que los próximos comicios marcarán el retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República, el cual estará conformado por 130 diputados y 60 senadores.

OTRA MANERA DE SUPERAR LA VALLA ELECTORAL

Otra forma de superar la valla electoral es alcanzar el 5 % de los escaños en alguna de las cámaras. Es decir, un partido deberá obtener al menos seis curules en la Cámara de Diputados o tres escaños en el Senado para conservar su representación.


Temas Relacionados: CongresoDiputadosElecciones Generales De 2026Partidos PolíticosSenadores

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026 3