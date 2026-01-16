JEE rechaza candidatura de Luis Aragón por Avanza País a la Cámara de Diputados

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco declaró improcedente la candidatura del congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por el partido Avanza País, debido a que no cumplía con los requisitos establecidos.

La decisión del JEE se sustenta en la falta de una autorización válida que le permita postular en las Elecciones Generales de este año por una agrupación política distinta a Acción Popular, partido al que actualmente se encuentra afiliado.

La resolución explica que Aragón Carreño presentó una autorización firmada por el personero legal del partido de la Lampa, quien no tiene competencias para otorgar dicho permiso. La Ley Orgánica de Elecciones establece que dicho autorización solo puede ser emitida por el secretario general del partido o por la autoridad expresamente facultada en el estatuto de la organización política.

NO SE PRESENTÓ ACTA DE CANDIDATO INVITADO

Asimismo, el JEE advirtió que Luis Aragón no cumplió con presentar el acta que sustenta su designación directa como candidato invitado, al no haber sido elegido a través de elecciones primarias.