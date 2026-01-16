José Jerí publica video en respaldo a Ernesto Álvarez ante rumores de posible renuncia del premier

El presidente de la República, José Jerí Oré, publicó en su cuenta oficial de TikTok un video que fue interpretado como un respaldo a la continuidad de Ernesto Álvarez como primer ministro, ante recientes rumores sobre su posible renuncia.

En el video publicado se observa al mandatario y al premier dialogando y participando de una reunión de la PCM, junto al resto de ministros de Estado: "Seguimos juntos. El Perú a toda máquina", se lee en la descripción.

¿POR QUÉ RENUNCIARÍA EL PREMIER?

En las últimas horas trascendió que Álvarez Miranda estaría evaluando su renuncia al cargo tras revelarse la reunión extraoficial que el mandatario sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, la noche del pasado 26 de diciembre del 2025 en un chifa de San Borja.

Dichos rumores también se sustentaron en el hecho de que Álvarez Miranda llevaba tres días sin aparecer junto al presidente en actividades públicas, justamente, estuvo ausente en el paro de Transportistas que se llevó a cabo el último miércoles 14 de enero.