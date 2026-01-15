Admiten tacha contra senadores del partido aprista que integran Jorge del Castillo y Carla García

La nómina de aspirantes del Partido Aprista al Senado quedó bajo revisión luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declarara procedente una tacha presentada contra toda su lista de candidatos a la Cámara Alta, donde figuran Jorge del Castillo y Carla García. Con esta decisión, el proceso entra a una etapa de evaluación que podría comprometer la participación del partido en esa circunscripción.

De acuerdo con el procedimiento, la personera legal del Apra tiene plazo hasta este jueves para formular sus descargos y sustentar la legalidad de la conformación de la lista. El JEE deberá analizar esos argumentos antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre la continuidad o eventual exclusión de los postulantes.

Cuestionamientos por elecciones internas en el Apra

La impugnación fue presentada por el militante Edwin Briceño Fuentes, quien sostiene que la Comisión Política Nacional no respetó los resultados de las elecciones primarias del partido. Según su escrito, tanto él como otro afiliado habrían alcanzado la votación requerida para integrar la lista al Senado, pero fueron desplazados para dar paso a dirigentes designados de manera directa.

Aunque la tacha se enfoca en la situación de dos militantes, el pedido apunta a que se deje sin efecto toda la relación de candidatos. Sobre este escenario, Jorge del Castillo declaró que comprende la posición de Briceño, pero precisó que la impugnación “no debe ser contra la tacha sino contra las dos”, en referencia a las personas cuestionadas, mientras el JEE continúa con la revisión del caso.