Elecciones 2026: JNE deja al voto caso de Mario Vizcarra

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo una audiencia decisiva para evaluar las tachas interpuestas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra. En esta sesión, el máximo organismo electoral escuchó los argumentos de las partes involucradas antes de pasar a la etapa de deliberación que definirá si el postulante continúa o no en carrera.

Uno de los ciudadanos que sustentó una de las tachas fue Luis Caya Salazar, quien sostuvo que la legislación vigente impide que personas con condenas por corrupción accedan a cargos de elección popular. De acuerdo con su exposición, esta restricción debe ser aplicada al caso de Vizcarra, en defensa de la legalidad y de la transparencia del proceso electoral.

Debate legal sobre impedimentos y derecho a postular

En representación de Perú Primero, Alejandro Salas defendió la inscripción de Mario Vizcarra ante los magistrados del JNE, señalando que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte de la Ley 30717, norma que establecía la prohibición para que sentenciados por corrupción puedan postular. Según el vocero, este fallo debe ser considerado para resolver las tachas presentadas.

También participó Jhon Trinidad, abogado del ciudadano Jean Pierre Valverde, otro de los tachantes, quien remarcó que el JNE tiene la obligación de velar por la idoneidad de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Tras escuchar los alegatos, los miembros del pleno dejaron el caso al voto, por lo que la resolución que se adopte será final y no podrá ser revisada en la vía electoral.