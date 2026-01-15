Embajador peruano Alfredo Ferrero se reúne con Marco Rubio: ¿Visitará el país este 2026?

En medio de la tensión que surgió tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, se reunió con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio.

Durante la charla que tuvieron ambos, Ferrero le extendió la invitación a Rubio, hombre clave en la gestión de la presidencia de Donald Trump, para que pueda visitar nuestro territorio en las próximas semanas de este 2026.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR MARCO RUBIO?

Aunque no se ha confirmado ni desistido de una pronta llegada de Marco Rubio al Perú, se presume que, de aceptarse el arribo del secretario de Estado de Estados Unidos, podría estar llegando a nuestro país en los últimos días de febrero o primeros días de marzo.

De concretarse la llegada de Rubio al territorio nacional, uno de los temas que estará en agenda sería todo lo relacionado con el puerto de Chancay, el cual es una zona estratégica para el comercio del Gobierno que preside Xi Jinping en China.