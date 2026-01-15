JNE decidirá hoy si excluye a Mario Vizcarra de las Elecciones 2026

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este jueves 15 de enero la continuidad en la carrera electoral de Mario Vizcarra, candidato a la Presidencia de Perú Primero.

Desde las 8:30 de la mañana, el Pleno del JNE viene realizando una audiencia virtual para revisar el recurso de apelación presentado por Perú Primero contra la resolución que, en primera instancia, declaró improcedente la candidatura del hermano de Martín Vizcarra.

Como se recuerda, la decisión inicial se sustentó en tres tachas electorales interpuestas contra la candidatura de Vizcarra Cornejo, por registrar una condena firme por el delito de peculado en el año 2005.

¿QUÉ CANDIDATOS SE BENEFICIARÍAN CON SU EXCLUSIÓN?

De acuerdo con un reciente estudio de la encuestadora IPSOS, en caso de que Mario Vizcarra sea excluido de la contienda electoral, los candidatos que se beneficiarían con sus votos serían George Forsyth (Somos Perú), César Acuña (APP) y José Williams (Avanza País).