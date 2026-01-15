Liberan a peruano que estuvo detenido 14 meses en Venezuela: Cancillería gestiona su retorno al país

El canciller Hugo de Zela informó la liberación de nuestro compatriota Marco Madrid Martínez, quien permanecía detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Manifestó que se gestiona su inmediato retorno al país.

El diplomático dijo también que se mantuvo contacto permanente con nuestro compatriota y con sus familiares a través de la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas.

“Es fruto de las gestiones y el esfuerzo desplegado por la Cancillería para garantizar su integridad y libertad”, señaló De Zela sobre la liberación del connacional, que espera reunirse pronto con su esposa y su menor hijo.

PRONTA LIBERACIÓN

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) reiteró que continuará con las gestiones diplomáticas necesarias para atender a la brevedad posible otros casos pendientes sobre ciudadanos peruanos presos.

“El RREE reafirma su firme determinación de continuar con las gestiones al más alto nivel para lograr la pronta liberación y repatriación de los demás peruanos que aún permanecen detenidos en Venezuela”, señaló.