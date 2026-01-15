José Jerí anuncia que decreto que veta motos con dos pasajeros será publicado en las próximas horas

El Gobierno acelera medidas contra la inseguridad ciudadana. En un anuncio clave, el Ejecutivo confirmó que la restricción a las motocicletas con dos ocupantes entrará en vigencia de forma inmediata tras su publicación oficial.

El presidente José Jerí anunció que en las próximas horas se publicará el decreto supremo que prohíbe la circulación de motos con dos pasajeros, el cual será oficializado en el Diario Oficial El Peruano. Con esta disposición, la Policía Nacional del Perú quedará facultada para ejecutar operativos de intervención inmediata en todo el país.

INTERVENCIONES AUTOMÁTICAS

El mandatario precisó que, una vez publicada la norma, la Policía deberá intervenir automáticamente a las motocicletas que incumplan la prohibición. “Apenas veamos dos en moto, tienen que ser intervenidos y aplicarse sanciones de naturaleza económica”, afirmó, subrayando que la medida busca recuperar el principio de autoridad en las calles.

Jerí sostuvo que la circulación de dos personas en una motocicleta no puede seguir pasando desapercibida para las autoridades y recalcó que ya no habrá excusas para omitir la fiscalización. En ese sentido, indicó que la disposición apunta a reducir el temor de conductores y transeúntes ante posibles ataques delictivos.

ESTRATEGIA CONTRA LA CRIMINALIDAD

El jefe de Estado explicó que el decreto forma parte de una estrategia integral contra el sicariato y la delincuencia común, al tratarse de una de las modalidades más utilizadas para cometer delitos violentos. Según indicó, la medida busca devolver la tranquilidad a la ciudadanía en un contexto de creciente inseguridad.

Además, el anuncio se complementa con la implementación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato y entrará en vigor a más tardar el lunes 19 de enero. Su reglamentación, que incluye la creación de un grupo de élite policial y fiscal (GIES) y mecanismos de extinción de dominio, será aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en los próximos días.