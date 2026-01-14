Generación Z: conectados, pero críticos frente a la información política

El próximo proceso de elecciones generales tendrá como uno de sus principales protagonistas al electorado joven. Cerca de siete millones de peruanos se encuentran en el rango de edad entre los 18 y 29 años, y dentro de ese grupo, aproximadamente 2.5 millones acudirán por primera vez a las urnas para las Elecciones 2026. Se trata de una franja poblacional que, por su volumen y por su condición de nuevos votantes, podría convertirse en un factor decisivo en un escenario político caracterizado por la dispersión de candidaturas.

El perfil del votante joven y su relación con la información

La llamada generación Z se distingue por su alto nivel de conexión digital y por consumir información de manera constante a través de redes sociales. Sin embargo, ese mismo contacto intensivo con plataformas digitales ha generado una actitud más crítica frente a los contenidos que circulan en ellas. Una parte importante de este grupo desconfía de lo que ve en línea debido a experiencias previas con noticias falsas, lo que los lleva a contrastar datos y buscar validación en medios de comunicación tradicionales.

Este electorado juvenil no es homogéneo. Por un lado están quienes tienen entre 17 y 23 años y participarán por primera vez en una elección nacional, y por otro quienes, entre los 23 y 29 años, ya han tenido algún contacto con procesos electorales y se encuentran en una etapa distinta de su vida personal y laboral. Mientras unos siguen vinculados al mundo académico, otros ya empiezan a integrarse al mercado laboral, lo que influye en sus prioridades y expectativas políticas.

En un contexto donde existen 36 aspirantes a la presidencia y más de 10 mil candidatos al Parlamento, la tarea de informarse se vuelve compleja. Según la última encuesta de Datum, el 77% de la población todavía no ha buscado información sobre los postulantes. Dentro del segmento joven, la demanda se centra en encontrar figuras que representen renovación sin caer en la improvisación, una combinación que consideran clave para afrontar los problemas del país.

El perfil que más atrae a estos votantes es el de alguien que no esté asociado a la política tradicional reciente, pero que al mismo tiempo cuente con experiencia suficiente para gestionar el Estado. Para muchos jóvenes, la idea de un liderazgo sin preparación resulta riesgosa, ya que interpretan que los errores de aprendizaje se traducen en retrocesos para el país. Bajo ese criterio, el voto joven se perfila como un actor exigente, capaz de inclinar la balanza en una contienda donde las distancias entre los candidatos son estrechas.