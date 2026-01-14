Congresista Ilich López rechaza vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso abrió una investigación por la cita no registrada que sostuvo el presidente interino José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, el pasado 26 de diciembre. En ese marco, el presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, envió un oficio a Palacio de Gobierno solicitando información precisa sobre el encuentro, incluyendo hora, lugar, identidad del visitante, acuerdos adoptados y si la Embajada de la República Popular China estaba al tanto de la reunión.

Investigación parlamentaria por reunión no declarada

Desde el Parlamento, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Ilich López, se refirió al caso y valoró la disposición del mandatario interino para responder a los cuestionamientos. El legislador señaló que el proceso de fiscalización debe seguir su curso con base en la documentación que remita el Poder Ejecutivo, sin adelantar conclusiones ni emitir juicios políticos anticipados.

López también fue consultado por las críticas contra Jerí tras su participación en el paro de transportistas realizado en Lima y el Callao. Al respecto, sostuvo que corresponde evaluar los hechos dentro del marco institucional y no convertirlos en argumentos automáticos para abrir escenarios de inestabilidad política.

Finalmente, el congresista indicó que la ley de medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, que según el propio presidente interino entraría en vigencia el próximo lunes, deberá ser monitoreada de manera continua para verificar su eficacia. En ese contexto, descartó que la reunión con el empresario chino derive en una moción de vacancia contra José Jerí.