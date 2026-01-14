José Jerí admite reuniones no registradas con empresario chino en Palacio de Gobierno

El reciente informe sobre una reunión no registrada entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihuan Yang en un chifa de San Borja abrió una nueva línea de cuestionamientos. A partir de esa revelación, se conoció que el vínculo entre ambos no se limitó a ese encuentro, sino que habría incluido otras citas dentro de Palacio de Gobierno, algunas de ellas con funcionarios del Poder Ejecutivo.

Según la información disponible, el primer contacto adicional se produjo el 12 de diciembre de 2025, cuando Yang sostuvo una reunión de casi una hora con un funcionario palaciego. Luego, dos días después del encuentro en San Borja del 29 de diciembre, el empresario volvió a ingresar para una entrevista directa con el jefe de Estado. El tercer registro data del 5 de enero, completando así una secuencia de tres reuniones posteriores que no habían sido divulgadas inicialmente.

Reuniones fuera de agenda y cuestionamientos políticos

El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que esta dinámica recuerda episodios previos de la política peruana, al comparar estos encuentros con las reuniones reservadas que sostuvo el expresidente Pedro Castillo en Sarratea y con los desplazamientos no oficiales realizados durante el gobierno de Dina Boluarte mediante el vehículo conocido como “cofre”. Para el especialista, la falta de transparencia genera un impacto negativo en la credibilidad institucional.

Frente a la presión pública, el presidente Jerí reconoció que fue un error haberse reunido de manera reservada con Yang y afirmó que el motivo fue la coordinación de actividades por el Día de la Amistad Perú–China, explicación que Radzinsky considera poco convincente. El mandatario también rechazó cualquier paralelismo con Castillo y anunció que, si es citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, acudirá a declarar, aunque por ahora remitirá la información solicitada de forma escrita.