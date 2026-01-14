José Jerí responde por situación de comisarías: “Desde hace años están abandonadas”

La Policía Nacional atraviesa una seria crisis estructural y logística que compromete su capacidad para combatir la delincuencia. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que en Lima existen 89 comisarías en pésimo estado, muchas de ellas con riesgo de derrumbe y graves deficiencias, situación que ha puesto a la institución en estado de emergencia.

El presidente de la República, José Jerí, reconoció que durante años las dependencias policiales han sido abandonadas y afirmó que su nuevo plan de seguridad, que será presentado en las próximas semanas, incluirá una hoja de ruta para mejorar la infraestructura y las capacidades operativas de la Policía. “Está contemplado el mantenimiento de las comisarías y el fortalecimiento de la logística”, aseguró el mandatario.

La entidad fiscalizadora también advirtió que el 40 % de la flota vehicular policial a nivel nacional se encuentra inoperativa, lo que ha dado origen a los denominados “cementerios de patrulleros”. Registros en ciudades como Trujillo y distritos de Lima, como Surquillo, muestran unidades malogradas, abandonadas o que se averían incluso en medio de operativos.

RESPUESTA DE ARRIOLA

Al respecto, el director general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, anunció que desde el próximo mes se implementarán estrategias de refuerzo, como la incorporación de más de 6 mil efectivos que se encuentren de vacaciones o en días de franco. Además, indicó que estas medidas forman parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad con miras al 2028.