Carlos Álvarez sobre sentencia en primera instancia por peculado: “Fui absuelto”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, se conoció que el candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, habría omitido en su hoja de vida una sentencia en primera instancia por el delito de peculado.

Ante esta situación, el aspirante a Palacio de Gobierno difundió un video sobre las imputaciones que reveló un medio periodístico, y aseguró que fue declarado inocente de todas las imputaciones que tenía en su contra.

“El 5 de diciembre de 2007 fui absuelto de todos los cargos por la Sala Penal de la Corte Suprema mediante el recurso de nulidad 3663-2006”, mencionó el humorista con un documento en mano para sustentar sus declaraciones.

PODRÁ PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 2026

De acuerdo al experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, Carlos Álvarez no tendría ningún inconveniente para estar presente en las elecciones 2026, ya que, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos que no pueden participar en los comicios son aquellos que hayan tenido una sentencia condenatoria.