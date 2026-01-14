Elecciones 2026: ¿Qué dirigentes de transporte postularán al Congreso?

A menos de cinco meses de las elecciones generales de 2026 y en medio del paro, se conoció que algunos dirigentes de transporte buscarán tentar un cargo en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o Senadores.

¿QUIÉNES ESTÁN POSTULANDO?

Con el objetivo de poder llegar a un puesto en el Parlamento, el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, aunque no ha querido adelantar sobre su futuro político, se conoció que se encuentra inscrito en el partido Avanza País, que busca llevar a la presidencia a José Williams.

De igual modo, Martín Valeriano decidió pedir licencia en su trabajo como dirigente de Anitra para tratar de alcanzar un puesto en el Congreso con la agrupación política Fuerza y Libertad, que tiene como aspirante a Palacio de Gobierno a Fiorella Molinelli.

Ojeda y Valeriano no serán los únicos que tentarán un puesto en el Legislativo, sino que también el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, con el partido político Obras, que tiene como candidato a Ricardo Belmont.