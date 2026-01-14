Jeffrey Radzinsky sobre reunión de José Jerí en Chifa: "Ha dado explicaciones que no han sonado convincentes"

El analista político, Jeffrey Radzinsky, se pronunció sobre la polémica generada a raíz de la reunión extraoficial que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa de San Borja.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el analista precisó que todo político, y más aún el jefe de Estado, está en la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones. En ese sentido, señaló que las explicaciones dadas por Jerí Oré no han sido del todo convincentes.

"Un político tiene la obligación de responder a la ciudadanía en buena medida a través de ustedes, los medios de comunicación, y de rendir cuentas y dar explicaciones. En este caso, el presidente ha dado explicaciones que no han sonado muy convincentes", dijo.

JERÍ SE DEFIENDE

Por su parte, el presidente José Jerí hizo un mea culpa y reconoció que fue un error haberse reunido con el empresario chino de forma extraoficial, sin embargo, descartó que esto se trate de algún acto irregular o de corrupción: "Estoy admitiendo el error, pero lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo", sostuvo.