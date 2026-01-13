Jurado Electoral Especial solicita descargos a Luz Pacheco por declaraciones sobre Mario Vizcarra

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, fue requerida por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 para que presente sus descargos tras un informe de fiscalización que la vincula con una posible vulneración al principio de neutralidad electoral. El pedido se origina en declaraciones que brindó a un medio local sobre las tachas formuladas contra la candidatura de Mario Vizcarra, quien enfrenta una sentencia por peculado emitida en 2005.

De acuerdo con el documento del órgano electoral, la magistrada tiene un plazo de 24 horas para responder a las observaciones planteadas. El JEE sostiene que, al pronunciarse públicamente antes de que la propia autoridad electoral resolviera el caso, Pacheco habría incurrido en una actuación que podría interpretarse como una injerencia en el proceso en curso.

Cuestionamientos por declaraciones previas al pronunciamiento del JEE

En ese contexto, Alejandro Salas, vocero del partido Perú Primero, afirmó que de confirmarse el informe de fiscalización, Pacheco debería inhibirse de conocer cualquier eventual recurso de amparo relacionado con la situación de Mario Vizcarra que llegue al Tribunal Constitucional. Según Salas, la presidenta del TC adelantó opinión sobre un asunto que aún se encontraba bajo evaluación del sistema electoral.

Por su parte, Pacheco Zerga ha rechazado haber tomado partido en el caso. La titular del máximo intérprete de la Constitución señaló que sus declaraciones se limitaron a explicar el alcance de sentencias previas del propio Tribunal Constitucional y que no se refirió de manera específica al proceso de Vizcarra Cornejo. Ahora, el JEE Lima Centro 1 deberá analizar sus descargos para determinar si corresponde adoptar alguna medida.