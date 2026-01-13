Rospigliosi defiende a José Jerí por reunión con empresario chino: "Le gusta el chifa pues, déjenlo"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego que el dominical Punto Final reveló que el presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa ubicado en el distrito de San Borja.

En breves declaraciones a la prensa, el parlamentario de Fuerza Popular, entre risas, justificó el encuentro no consignado en la agenda oficial del Poder Ejecutivo, alegando que al mandatario "le gusta el chifa".

"Le gusta el chifa pues, déjenlo", señaló Rospigliosi Capurro en diálogo con los periodistas antes de ingresar a las instalaciones del Palacio Legislativo.

JERÍ SE PRONUNCIA

Sobre esta reunión se pronunció también el propio Jerí Oré, quien aseguró que su reunión con el empresario chino tenía como punto de debate las coordinaciones para la celebración del Día de la Amistad Perú-China, el próximo 1 de febrero.