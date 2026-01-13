Héctor Ventura defiende a Kira Alcarraz y descarta agresión: "Yo he visto un forcejeo"

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, participó de la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética, en donde se debatió la denuncia contra la parlamentaria Kira Alcarraz, quien fue grabada agrediendo a un fiscalizador del SAT durante un operativo en San Juan de Miraflores (SJM).

Durante el debate, el legislador de la bancada naranja salió en defensa de su colega no agrupada y descartó que la acusada haya propinado una cachetada al trabajador, alegando que los videos solo mostrarían "un forcejeo" entre ambos.

"Se habla de una agresión, entonces, en el video que hemos podido notar todos, yo he visto un forcejeo. Será materia de investigación ver si, efectivamente, ha existido o no una agresión física (...) hasta donde hemos podido notar, siendo objetivos, hemos visto el forcejeo de la congresista con el fiscalizador (...) habrá que ver cuál es el daño que le ha causado, si hay hematomas", dijo.

INVESTIGACIÓN DE OFICIO

Cabe precisar que, pese a las declaraciones de Ventura Ángel, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad iniciar una investigación de oficio contra Kira Alcarraz, por los hechos suscitados el pasado 3 de enero.