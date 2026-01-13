José Jerí por reunión en chifa: “Voy a ir al Congreso porque no hay nada irregular”

Después de que se conociera que el presidente José Jerí se reunió en un chifa con un empresario vinculado a Nicanor Boluarte, el mandatario aseguró que no tiene ningún inconveniente para asistir al Parlamento a responder lo que sea necesario.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jerí Oré aseguró que en ningún momento estuvo solo en la conversación que sostuvo. Además, precisó que todo fue parte de una charla para hacer planes sobre la amistad entre Perú y Chile.

“Actué de buena fe para planificar lo del 1.º, que es el Día de la Amistad entre Perú y Chile. No hubo nada irregular ni raro. Mi seguridad estuvo conmigo (…) Acudiré (al Congreso) como siempre en lo que corresponda. No hay nada irregular ni raro”, mencionó.

REUNIÓN ES CATALOGADA COMO SARRATEA II

Como meses atrás, la reunión de José Jerí ha sido comparada con lo que realizó en su tiempo como presidente Pedro Castillo, quien acudió en una serie de oportunidades a una casa de Sarratea, por lo que las reuniones de Jerí Oré han sido catalogadas como ‘Sarratea II’.