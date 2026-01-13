Renzo Reggiardo: "Sería conveniente que no se de el paro de transportistas"

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas convocado para el día de mañana, miércoles 14 de enero, donde gremios de transporte exigirán al Gobierno acciones inmediatas y eficaces contra la ola de extorsiones y sicariato que vienen padeciendo.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre expresó su desacuerdo con la medida de protesta y precisó que este nuevo paro podría traer repercusiones negativas para los intereses económicos del país.

"Yo creo que sería conveniente que no se de el paro, porque eso afecta la economía y la economía, también, de los propios transportistas, pero es una medida que ellos han encontrado severa y necesaria para llamar la atención de las autoridades", dijo.

APP CONTRA EXTORSIONES

Por otra parte, Reggiardo precisó que desde la Municipalidad de Lima han implementado una serie de medidas para ayudar a los transportistas, como la creación de un aplicativo móvil para denunciar extorsiones, entre otros.