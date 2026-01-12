Nueve congresistas de Renovación Popular suspenden funciones para postular en Elecciones 2026

Nueve de los once integrantes de la bancada de Renovación Popular han presentado solicitudes formales de licencia sin goce de haber para suspender temporalmente sus labores parlamentarias y dedicarse a sus actividades proselitistas con miras a las próximas elecciones generales. Los documentos, remitidos a la Oficialía Mayor del Congreso, establecen periodos de ausencia que se extienden por más de dos meses en la mayoría de los casos.

Entre los pedidos figura el de la congresista Patricia Chirinos, quien solicitó licencia desde el 11 de febrero hasta el 13 de abril para postular a la Cámara de Senadores por su agrupación política. Este tipo de solicitudes busca, en principio, marcar una separación entre el ejercicio de la función pública y la actividad electoral, con el fin de evitar que se utilicen recursos del Estado o el cargo parlamentario para fines de campaña.

Impacto político y parlamentario de las ausencias

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, advirtió que una reducción significativa de congresistas en funciones podría afectar el desarrollo normal de las sesiones del Pleno, especialmente cuando se requiere una mayoría calculada sobre el número legal de parlamentarios y no solo sobre los presentes. En esos escenarios, la ausencia de legisladores podría complicar la aprobación de determinadas decisiones.

Además, Delgado Guembes alertó sobre el riesgo de que la Mesa Directiva pueda priorizar o someter a votación proyectos en un contexto de ausencias que altere el equilibrio político del Congreso. Esto podría provocar que iniciativas contrarias a los intereses de los parlamentarios en licencia no alcancen los votos necesarios y queden descartadas, aun cuando esa no sea la intención original del procedimiento.

Este escenario se produce luego de que en 2024 se promulgara la Ley 32058, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para permitir que los congresistas puedan postular a cargos públicos durante el último año de su mandato sin necesidad de solicitar licencia obligatoria. No obstante, varios legisladores han optado por pedir licencias sin goce de haber como una forma de diferenciar formalmente su rol legislativo de su participación en la contienda electoral.