Presidente Jerí sobre suboficial que abatió a sicario: “Necesitamos más policías valientes”

El suboficial Erickson Pozo fue ascendido y condecorado en Palacio de Gobierno por su valiente intervención contra el sicario que asesinó a un conductor el último fin de semana en el distrito de Comas. El efectivo de la Policía Nacional del Perú recibió el grado de suboficial de primera, además de un reconocimiento por acción distinguida, en mérito a su actuación pese a encontrarse de civil al momento de los hechos.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la República, José Jerí, quien destacó el compromiso del agente con la seguridad ciudadana. Durante su discurso, el mandatario afirmó que el país necesita más policías como Pozo, capaces de actuar conforme a la ley sin dudar cuando la vida de las personas está en peligro, reafirmando además el respaldo del Estado a la labor policial.

Según se informó, el suboficial cumplió estrictamente con los protocolos y normativas vigentes al presenciar el ataque armado contra el conductor. Tras ver cómo el sicario disparaba a su víctima, Pozo inició una persecución que culminó en un intercambio de disparos, logrando abatir al delincuente y evitar que siguiera poniendo en riesgo a más ciudadanos.

EJEMPLO PARA JÓVENES

El acto de reconocimiento contó también con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Las autoridades señalaron que la acción del suboficial debe servir de ejemplo para los jóvenes y para toda la institución policial, en una ceremonia que culminó entre aplausos y muestras de respaldo al efectivo condecorado.