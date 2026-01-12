Video de altercado pone en la mira a congresista por presunto abuso de poder

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad iniciar una indagación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz, de la bancada de Podemos Perú, luego de que se difundieran imágenes en las que se le observa involucrada en un altercado con un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una intervención oficial.

El presidente de ese grupo de trabajo, Elvis Vergara, informó que el proceso tendrá una duración aproximada de un mes. Al término de ese periodo se elaborará un informe final que deberá ser votado por la Comisión de Ética y, en caso de ser aprobado, será elevado al Pleno del Congreso para que se determine si corresponde una eventual sanción.

Imágenes y denuncia de presunto abuso de poder marcan el caso

Los videos difundidos muestran a la legisladora increpando al trabajador del SAT y realizando un contacto físico durante la discusión. Previo a ello, según lo registrado por el propio fiscalizador, Alcarraz habría intentado que un alto mando policial interviniera para comunicarse con el agente presente en la diligencia, lo que el funcionario interpretó como un uso indebido de su posición.

De acuerdo con el testimonio grabado, fue precisamente esa referencia al presunto abuso de poder la que habría desencadenado la reacción de la congresista. La Comisión de Ética evaluará tanto las imágenes como las declaraciones recogidas para establecer responsabilidades y definir si la conducta de la parlamentaria vulneró los principios que rigen el ejercicio de la función pública.