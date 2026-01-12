Elecciones 2026: peruanos revelan que anhelan tener un Gobierno al estilo Bukele o Trump

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, una reciente encuesta de Datum reveló que los peruanos anhelan que el próximo Gobierno que gane las votaciones tenga un estilo a lo que viene implementando Nayib Bukele o Donald Trump.

De acuerdo a estas revelaciones, queda claro que los ciudadanos se encuentran cansados de los casos criminales que se registran todos los días en el territorio nacional, por los cuales el presidente José Jerí estaría haciendo oídos sordos.

¿QUÉ OTROS MANDATARIOS MENCIONARON?

En la encuesta también se reveló que los peruanos anhelan tener un trabajo de gestión como viene realizando el actual mandatario de Argentina, Javier Milei. Del mismo modo, destacaron la labor que está haciendo Claudia Sheinbaum con México.

Cabe mencionar que los ciudadanos encuestados estarían priorizando que el próximo Gobierno pueda realizar un trabajo excepcional y eficaz para disminuir los casos criminales en el país, ya que desde que inició el 2026, hay más de 5 asesinatos.