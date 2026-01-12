Gobierno anuncia reclasificación de presos con creación de la Sunir

El presidente de transición, José Jerí, denunció la reclasificación irregular de internos en los penales del país y reveló que fue amenazado durante una visita al penal de Ancón, hecho que encendió las alertas sobre el control y la seguridad en los centros penitenciarios.

Jerí indicó que, en el marco de la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que reemplazará al INPE, una de las primeras acciones será la reclasificación de los presos, con el objetivo de frenar la violencia y el control criminal al interior de las cárceles.

“Esta ley será oficial en los próximos días y una de las primeras medidas será la reclasificación de los internos. Los de alta peligrosidad deben estar juntos, mientras que los primarios deben ser separados para evitar mayor contaminación criminal”, señaló el mandatario.

Asimismo, anunció que también se realizará una reclasificación de los penales, estableciendo regímenes exclusivos. “Vamos a tener penales diferenciados para que todos los delincuentes estén en un mismo régimen”, manifestó.

LEY CONTRA LA EXTORSIÓN

En otro momento, Jerí se refirió a la ley 32490 contra las extorsiones, señalando que debió reglamentarse oportunamente y que se dará este fin de semana. “Máximo el día sábado deben estar listos los reglamentos. La ley fue publicada en noviembre y ya estamos en enero, esto amerita acciones rápidas”, enfatizó.