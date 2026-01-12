José Jerí descarta corredor humanitario para retorno de venezolanos a su país

El presidente de la República, José Jerí, descartó que su gobierno impulse la creación de un corredor humanitario para facilitar la salida de posibles migrantes venezolanos irregulares en el Perú que busquen regresar a su país tras la caída de Nicolás Maduro.

En entrevista para CNN, el jefe de Estado interino advirtió que impulsar un corredor humanitario aumentaría la cantidad de extranjeros en situación irregular en territorio peruano y precisó que su gobierno viene evaluando otras medidas para que los extranjeros indocumentados puedas retornar a sus naciones de origen.

"Yo no puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país, muy por el contrario, estamos haciendo acciones de gobierno todos los días para poder encontrar a los irregulares, para devolverlos a su país, y es ahí donde también tenemos el problema, pero esa medida está descartada de un posible corredor humanitario. Tenemos que ver a través de Cancillería (con) ué métodos vamos a poder darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país", dijo.

EDDIE FLEISCHMAN OPINA

Al respecto, el flamante conductor de 24 Horas Mediodía, Eddie Fleischman, opinó que una medida que podría adoptar el gobierno de Jeí Oré es habilitar un puente aéreo y vuelos chárter para que los indocumentados extranjeros puedan partir a sus países.